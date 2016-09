Megaproces rond corruptie in Rotterdamse haven gestart

Carrière

Henk E. begint zijn criminele carrière eind jaren '80 van de vorige eeuw. Eerst houdt hij zich bezig met de diefstal van containers in de Rotterdamse haven. In 1992 blijkt hij volgens de politie aan het hoofd te staan van een bende die grote partijen hasj en xtc naar Engeland smokkelt. Ook dan houdt E. zich op de achtergrond.



Als de criminele organisatie eenmaal is ontmaskerd, wordt E. ook gelinkt aan de liquidatie van vrachtwagenchauffeur Cees Pruijsen uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Pruijsen, die werkt voor E., verdwijnt in februari 1994. Een jaar later wordt zijn stoffelijk overschot gevonden onder een betonnen vloer in een bedrijfspand in Rotterdam-Zuid.



Ook E.'s medewerker Ton Verweij uit Spijkenisse verdwijnt ineens in het niets. Beide mannen zouden hebben gelekt naar de politie. Maar omdat van Verweij nooit meer iets wordt vernomen, kan Henk E. de moord op hem niet in zijn schoenen worden geschoven. Desondanks wordt Henk E. landelijk nieuws als de rechtbank hem voor drugshandel en de moord op Pruijsen veroordeelt tot levenslang. Het wordt uiteindelijk, nadat E. met succes in hoger beroep is gegaan, 12 jaar cel. En dan verdwijnt hij uit beeld.



Anonimiteit

Als hij zijn straf heeft uitgezeten, verandert hij regelmatig van verblijfplaats. E. woont een tijdje boven een winkel in het centrum van Schiedam en in een ruimte boven een bedrijfspand op een industrieterrein bij de Wilhelminahaven, ook in Schiedam. Daar wordt Henk E. in april 2013 door een arrestatieteam uit de anonimiteit getrokken.



Wat blijkt? Henk en zijn zoon Marco worden verdacht van de liquidatie van drugskoerier Pepijn van der Velden (32) uit Valkenswaard. Van der Velden is twee maanden eerder in de Rotterdamse wijk Ommoord door zijn hoofd geschoten. Er zit na enige tijd voor justitie niets anders op dan vader en zoon in vrijheid te stellen; er is te weinig bewijs tegen de twee.



Middelpunt

Vandaag was Henk E., die samen met zijn zoon en acht andere medeverdachte terechtstaat, weer het middelpunt van de belangstelling bij justitie. Hij lijkt zich tijdens de eerdere pro-formazittingen nergens druk over te maken. E. kust zijn zoon Marco als ze elkaar in de rechtszaal ontmoeten, glimlacht naar bekenden op de publieke tribune, doet soms - om de aanklager te jennen - alsof hij slecht hoort. In de tussentijd laat hij niets los.



Zijn advocaat Jan Boone verklaart stellig dat justitie niets heeft tegen Henk E. Maar douanier Gerrit G. is na zijn arrestatie gaan praten en heeft over sommige betrokkenen belastende verklaringen afgelegd. Ook over Henk E. Die zou hem - om een voorbeeld te noemen - hebben gevraagd mee te betalen aan de liquidatie van een dwarsliggende drugshandelaar. Wie weet wat Gerrit G. nog meer op gaat biechten. Het zal Henk E. worst zijn. Want de beruchte Schiedammer heeft het zwijgen tot kunst verheven.