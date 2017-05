Megatorens vlak naast het station

Rotterdam is populair en dat wil de gemeente nu ook verzilveren op de kantoormarkt. De twee meest prominente plaatsen voor kantoorbouw, ten oosten en ten westen van het Centraal Station, worden eind deze maand gepresenteerd op vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Nu nog zijn deze gebieden ingericht als plekjes voor ontspanning; met bankjes, grasperkjes en bomen.



Eind vorig jaar meldde de gemeente al dat het Delftseplein, waar de taxistandplaats is gevestigd, vervroegd wordt bebouwd. Het moet een 'iconisch gebouw' worden; niet alleen kantoren, maar ook woningen. Uit een besloten bijeenkomst deze week blijkt dat deze toren 160 meter hoog kan worden. Dat zou betekenen dat het net iets hoger wordt dan de nabijgelegen Delftse Poort (het oude Nationale Nederlanden-gebouw), dat 150 meter hoog is.

Hoger

Opvallend is dat de bouwlocatie aan de andere kant van het station, bij de bushaltes aan de Conradstraat, tegelijkertijd in de verkoop gaat. Hier kan nóg hoger worden gebouwd, wel 180 meter.



Op de Provada begint de gemeente met een 'marktconsultatie' voor deze twee locaties, bevestigt een woordvoerder van wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling, Leefbaar Rotterdam). ,,De markt wordt om input gevraagd, de vraag is waar behoefte aan is en wat mogelijk is. Het is de voorbereidende fase. Over concrete hoogtes staat nog niets vast.'' Daarna, in het najaar, wordt voor beide plaatsen een officiële prijsvraag uitgeschreven.