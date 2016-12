Megavangst vuurwerk blijkt nog groter

Gisteren liet de politie weten dat het om een partij van 1800 kilo zou gaan. Na de definitieve telling kwam de politie echter uit op 2600 kilo. De politieactie was het resultaat van maandenlang onderzoek dat begon na de aanhouding van twee minderjarigen in Spijkenisse die in het bezit waren van illegaal vuurwerk. Het spoor leidde uiteindelijk naar de twee adressen in Wezep en Hoogvliet. In beide plaatsen stuitte de politie op een bus die was volgeladen met vuurwerk.