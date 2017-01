Meisje gewond bij gymles op school

Containers in wagons kolentrein

14:02 Het is een apart gezicht: iedere week komt in de Rotterdamse haven een kolentrein aan die de bakken heeft gevuld met containers in plaats van kolen, erts of bieten. De kraanmachinisten van overslagbedrijf APMT op de Tweede Maasvlakte moeten de containers vissen uit de open Eanos-wagons. De bijzondere trein is de Linz Shuttle uit Oostenrijk. Ze brengt containers uit het Alpenland naar Rotterdam en rijdt met ijzererts weer terug.