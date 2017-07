Meisje helpt familie zwanen veilig oversteken bij zebrapad

Een nietsvermoedende buurtbewoner, die met haar zoontje uit het raam aan het kijken was, zag het tafereel vanuit haar ooghoeken gebeuren. ,,Ik zag ineens een meisje uit een auto stappen en naar de overkant rennen", aldus Richèlle Molendijk. ,,Toen zag ik haar zo lief de zwaantjes helpen en auto's tegenhouden."

Niet iedereen was zo geduldig als de jonge dierenliefhebber. Volgens Molendijk bleven automobilisten toeteren totdat de zwanenfamilie was overgestoken. Het meisje stapte na haar spontane reddingsactie weer in de auto.