Meisje met 'vuurwapen' afgebeeld in speeltuinplan

Het lijkt op het eerste gezicht een normale foto van een gezin in een speeltuin. Wie echter langs de vader, moeder en het jongetje met ijsje op de voorgrond kijkt, ziet een meisje in een blauw jurkje met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp.



,,Oeps'', zegt Mark de Boer van de ChristenUnie-SGP. In het document 'Kom op naar buiten' zet de gemeente Rotterdam onder meer de plannen met speeltuinen op een rijtje.