'Mensen met schulden onvoldoende geholpen'

Het aantal Rotterdammers met ernstige schulden is tussen 2012 en 2015 hetzelfde gebleven. Meer dan 100.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schulden, van wie er 27.000 zelfs zo diep in de schulden dat zij die niet meer kunnen aflossen.



De Rekenkamer verwacht niet dat daar de komende jaren verbetering in komt, omdat hulp deze Rotterdammers onvoldoende bereikt. Volgens de wet is de gemeente verantwoordelijk om inwoners met ernstige schulden te helpen. Het aanvragen van deze hulp in Rotterdam is echter erg ingewikkeld, concluderen de onderzoekers. Daarnaast is er vaak geen individuele begeleiding, terwijl die wel nodig is, oordeelt de Rekenkamer.



De gemeente Rotterdam heeft in 2016 een nieuw beleid vastgesteld om mensen met schulden te helpen. Volgens de Rekenkamer zal ook dit nieuwe beleid echter weinig bijdragen aan het verminderen van het aantal Rotterdammers met ernstige schulden.



In een reactie laat het stadsbestuur weten dat de schulddienstverlening beter kan en beter moet en dat daarvoor al maatregelen worden getroffen.