Merseyweg deels afgesloten door gekantelde vrachtwagen

Rotterdamse ter­reur­ver­dach­te sprak over aanslag op Turks consulaat

12:22 De Rotterdamse terreurverdachte Jaouad A. zou via de telefoon gesproken hebben over de mogelijkheid een aanslag te plegen op een Turks consulaat of ambassade in Nederland. Dat stelde het Openbaar Ministerie vanmorgen in een tussentijdse zitting in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam.