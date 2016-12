Messar vertrekt 'met lach en traan' uit de Markthal

Eigenaar Sandra Malovic van Messar is er de vrouw niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Zodra duidelijk was dat de rechter haar verblijf in de beroemde koopkathedraal beëindigde, ging ze op zoek naar een nieuwe plek voor haar zaak. En vond die in het Timmerhuis, óók al een iconisch gebouw in hartje Rotterdam.



,,Daar ga ik verder onder de naam Messar, met hetzelfde concept'', zegt ze. ,,Het aanbod wordt verder aangevuld, met onder andere koffie en cappuccino, croissantjes en vegetarische gerechten.''



Haar slagerij in de Markthal moest sluiten, omdat in haar kraam tafels en stoelen waren neergezet, en er eten en drinken werden geserveerd. Markthal-eigenaar Klépierre kwam daartegen in het geweer en kreeg gelijk bij de rechter; op oudejaarsdag gaan de rolluiken definitief naar beneden.



Mooie tijd

Malovic kijkt ondanks deze juridische strijd met plezier terug op haar periode in de Markthal. ,,Ik heb hier een mooie tijd gehad en goed geld verdiend. En er honderd nieuwe vrienden bijgekregen. Ik blijf mijn spullen kopen bij kramen in de Markthal en met deze mensen samenwerken. Misschien kom ik nog eens als ondernemer terug.''



Ook van Klépierre neemt ze zonder wrok afscheid. ,,In het Timmerhuis ga ik met dezelfde ploeg aan de slag'', vertelt ze verder. De openingsdatum is half januari gepland. ,,Ik verwacht ergens tussen de 15de en de 20ste.''