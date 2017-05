Met 3D-bril op 'ding' repareren in Turkije

,,Over een paar maanden is het zo ver'', voorziet toekomstmaker Demian De Wit van het industriële onderhoudsbedrijf Mourik in Rotterdam-Botlek, de ontwerper van de nieuwe techniek.



Hoe? Met een 3D-bril op je neus, waarmee je zowel de werkelijkheid ziet als een virtuele wereld.



Stel je voor: je hebt een reparatie te doen in Turkije, een karweitje van een kwartier. Erheen vliegen kan. Efficiënter is het om een Turkse medewerker met een 3D-bril op de klus te laten doen. Via de twee cameraatjes in zijn bril kijk je in Rotterdam mee. De aanwijzingen krijgt de monteur in Turkije middels teksten die op zijn bril verschijnen en tenslotte ontvouwt zich op die 'Turkse' bril een werktekening die over het te repareren onderdeel heen ligt.