Met Dag van de Architectuur staan voormalige havengebieden centraal

We wilden dit keer vanuit een gebied denken'', vertelt Rutger van der Graaf van het Office for Metropolitan Information, dat het programma samenstelde. Vaak wordt er aan de hand van een thema gewerkt, maar dit keer is alles anders. ,,Het is anders, omdat we dit keer niet kriskras door de stad gaan. We hebben gekozen voor de rivier als middelpunt en wilden iets op zuid- en noordoever belichten.''



Niet alleen de geschiedenis wordt belicht, er wordt ook vooruit geblikt. Want er staat nog steeds veel te gebeuren in de gebieden die altijd in ontwikkeling lijken te zijn. ,,Bij de Wilhelminapier blikken we terug op de afgelopen jaren en hoe het zich heeft ontwikkeld. We gaan langzamerhand naar de voltooiing van de voormalige bouwput.''