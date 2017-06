'Met dans probeer ik vanuit iets heel donkers iets moois te maken'

Na de eerste ronde kwam een spierbundel in de sportschool naar hem toe. 'Je hebt me laten huilen man', zei hij. ,,Dát is voor mij kunst", zegt Gil 'the Grid' Gomes Leal (25). ,,Ik wilde met mijn dans mijn kwetsbaarheid laten zien. Kwetsbaarheid kan ook een kracht zijn." Hij raakte de jury van Holland's Got Talent, die hem meteen de halve finale instemde. Die is morgenavond op televisie te zien.



Als kleine jongen in Spangen was Gil vooral heel slim. Zijn moeder zag hem dokter worden, of advocaat. Maar het liep allemaal anders vanaf het moment dat hij zijn eerste danslessen volgde. ,,Toen ik 16 was, wist ik dat ik een danser moest zijn. Ik was een goede leerling, maar ik vond school opeens niet meer zo leuk. Waarom ik niet naar een professionele dansopleiding ging? Ik dacht dat ik dat niet zou kunnen; ik, een jongen uit Spangen, op Codarts. Vind jij het gek dat ik dat dacht? Dat is één van de problemen van jongeren in wijken als Rotterdam West, ze geven al op voordat ze ergens aan beginnen: het zal toch wel niets worden. Dat is hun mindset. En zo was ik ook."