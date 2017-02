Met de boot langs allerlei trekpleisters

De Nieuwe Maas wordt druk met de komst van de nieuwe toeristenboot. De boot komt naast de rondvaarten van Spido, Splashtours met de amfibiebus, de watertaxi, rondvaarten met tenders en de waterbussen. Maar volgens Annie Gruisen, de oud-directeur van Spido die adviseur is voor dit project, is dit geen enkel probleem.



Gruisen ging met ruzie weg bij Spido. Meewerken aan een concurrerend project is 'absoluut geen wraak', zo stelt zij. ,,Ik vind het heerlijk dat ik alles wat ik eerder heb geleerd nu weer kan gebruiken. Het is altijd mijn doel geweest om de haven en de stad beter met elkaar te verbinden. Ik denk ook niet dat het echt concurrenten zijn. Hoe meer toeristische attracties je in Rotterdam aanbiedt, hoe eerder mensen komen. Ze moeten iets te kiezen hebben.''



Kaartje

Het Rotterdamse kaartje dat 18 euro kost, is 24 uur geldig voor onbeperkt in- en uitstappen. Een kaartje van 26 euro geldt voor 48 uur. De boot vaart vooralsnog tussen 10.00 en 18.00 uur, maar wie dus 's middags instapt, kan de volgende dag in de ochtend nog onbeperkt meevaren. De boot met tachtig zitplaatsen voer eerder op de Amsterdamse grachten en wordt nu nog technisch gekeurd.



Volgens Gruisen is bewust voor het ss Rotterdam gekozen als een van de aanlegplekken. ,,Hier is een grote parkeerplaats waar mensen hun auto kwijt kunnen.'' Belangrijk, stelt zij, omdat de Rotterdamse binnenstad de komende jaren lastiger bereikbaar is als de Coolsingel dichtgaat vanwege werkzaamheden en de Maastunnel sluit. ,,We willen met de hop-on hop-off boot de rode loper uitleggen en de stad vanaf het water laten zien.''

Wie instapt, kan in verschillende talen luisteren naar informatie over de Rotterdamse haven en de stad. Met andere ondernemers in de stad werkt de uitbater nog aan het plan om excursies en combi-tickets te verkopen.

Er wordt nog gezocht naar een passende naam voor de rondvaartboot.