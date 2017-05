Met duizenden mensen dobberen op de Kralingse Plas

,,Er zijn veel risico's aan het evenement verbonden omdat het op water plaatsvindt", zegt Molendijk. De benodigde vergunningen maken het lastig om Rotterdam Dobbert dit jaar te houden. ,,Ik had dan al in september vorig jaar mijn aanvraag moeten indienen."

Net als de organisatoren van Jaws in de Kralingse Plas maakte Molendijk eerst evenementenpagina's aan op Facebook, voordat ze de gemeente had gesproken. ,,Om erachter te komen of er wel animo was", legt de 25-jarige uit. Die was er. In bijna vier weken tijd meldden meer dan tienduizend mensen zich.