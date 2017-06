Met een ode aan de stad De Rotterdam op

Populair

Het dak van De Rotterdam is populair, maar er kunnen helaas maar heel weinig mensen op. ,,Op dit dak kunnen toeschouwers niet de hele dag in grote groepen rondlopen", zegt Van Geest. ,,Dat is niet fijn voor de bewoners in het pand en we willen beschadiging van machines die er staan voorkomen."

Omdat Van Geest mensen toch de kans wil geven om ook het dak van de Rotterdam te bezoeken, heeft hij samen met het AD deze actie in het leven geroepen. Zo kunnen er toch nog twintig mensen naar boven. ,,Dit is een exclusieve kans", zegt Van Geest. ,,En het is fantastisch dat mensen, net als Derek Otte, gaan uitleggen waarom ze trots zijn op Rotterdam."



Volgens Otte is het recept voor een winnende ode spreken over mensen en niet over gebouwen. ,,De skyline van Rotterdam is super tof, maar mensen maken de stad. Ze zeggen dat Rotterdam geen hart meer heeft, maar de ziel is nooit kapot gegaan en die kunnen mensen nog altijd vangen met woorden." Volgens de stadsdichter maakt de ode waarin de ziel van de stad gevangen wordt kans om een prijs te winnen.



Of hij nu over zijn hoogtevrees heen is? ,,Toen ik eenmaal een poosje hier stond, ging het wel. Eigenlijk was het zelfs heel vet om mee te maken. Maar ik moet toch wel wekelijks een toren of hoog gebouw op om mijn angst te overwinnen", zegt de stadsdichter lachend.