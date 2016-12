Ik word bevangen door nostalgie. Bij het zien van een kerstpakket gaan mijn gedachten steevast terug naar de kerstpakketten die mijn vader kreeg bij de Rotterdamse scheepswerf Verolme, waar hij jarenlang werkte als lasser. Met smart wachtten wij thuis op het kerstpakket gevuld met lekkernijen. De ragout en de fles wijn gingen standaard naar onze overburen. Die gaven mijn vader alle zoetigheden uit hun kerstpakket. ,,Voor de kinderen'', zeiden ze dan. ,,Vrolijk kerstfeest, buurman!''



Zo vierden we thuis toch een beetje kerst. Dat was belangrijk, want Sinterklaas stelde elk jaar weer teleur. Mijn zus en ik stonden op sinterklaasavonden te zingen voor een sint die nooit kwam. ,,De volgende keer maar harder zingen?'' ,,Misschien komt Sinterklaas gewoon niet bij Turken.'' ,,Misschien is het omdat we drie hoog in een flat wonen. Hij is een oude man en drie hoog is best lastig met een paard enzo.'' Zo troostten we elkaar. Eenmaal ouder begrepen we dat onze ouders gewoon geen idee hadden van de gebruiken in Nederland. Het brak hun hart.



Daarom hecht ik zo aan dat kerstpakket. Het symboliseert voor mij een gemeenschapsgevoel. Ik merk dat ik bij de Nederlandse identiteit denk vanuit het nationale geheugen, collectieve herinneringen en emotionele beleving.



Ik weet niet of het komt doordat 2016 zo'n bewogen en heftig jaar was, dat ik zo snak naar samenhang in onze samenleving. Of dat ik die lieve en gelukkige momenten met mijn vader, ons gezin en de buren, domweg mis. Maar ineens slaat nostalgie om naar weemoed.



We rijden metrostation Rijnhaven binnen. Ik sta op en kijk de man aan. Hij knikt vriendelijk. Ik voel een brok in mijn keel. ,,Alvast een vrolijk kerstfeest'', stamel ik. Voordat hij kan reageren, ben ik uitgestapt en sluiten de deuren.