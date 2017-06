Met tien kippen naar Cambodja

Het is een bekend tafereel: een kind dat met bezweet voorhoofd nóg maar eens aanzet voor een rondje om de school. Niet voor een 10 bij gymnastiek, maar om met het laatste rondje en het laatste restje energie nog 2 euro extra op te halen voor het goede doel.



Gisteren werkten tientallen leerlingen van de Willem van Oranjeschool in Oud-Beijerland zich in het zweet. Met rugzakken vol flessen water om hun schouders zamelden de leerlingen enkele duizenden euro's in. Van dat geld, en geld dat met andere acties op en om de school werd opgehaald, wil 'De Willem' waterputten in het Afrikaanse land Malawi laten slaan. Een land dat geteisterd wordt door droogte, waardoor de inwoners een dikke streep konden zetten door een goede oogst.



Wat de lol is aan het bepakt en bezakt rennen van tientallen rondjes om de school om landen te helpen waar negen van de tien kinderen nooit zullen komen? Het antwoord van de scholieren is vrijwel unaniem: rondjes rennen is beter dan een dag Engels, wiskunde en Duits achter elkaar. Een enkeling noemt het 'een bijdrage die wij vanuit Nederland kunnen geven aan arme landen op de wereld'.



Zo denkt René Steenhoek, docent wiskunde op de Oud-Beijerlandse middelbare school, er ook over. Steenhoek gaf tussen 1989 en 1999 les op een school in Malawi, een uitwisselingsproject vanuit de kerk. In het Oost-Afrikaanse land zag hij de problematiek van dichtbij. ,,Mijn dochter was onlangs in Malawi en maakte daar een filmpje over de huidige problemen. Dus toen we op school een goed doel zochten, bracht ik Malawi aan. En gelukkig ging de rest daar in mee. We zitten nu al op meer dan 20.000 euro, dus kunnen mogelijk vier waterputten laten slaan.''