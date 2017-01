Meterstand voortaan ook via Facebook doorgeven

Maandelijks komen er vele tienduizenden meterstanden bij Eneco binnen. Met deze standen wordt exact berekend hoeveel stroom, gas of stadsverwarming er is verbruikt. Dit is belangrijk voor de officiële afrekening.

Chatprogramma

Door het gebruik van Facebook Messenger kan een klant met zijn telefoon in de hand naar de meterkast lopen en in het chatprogramma de gegevens doorgeven. Klanten krijgen een e-mail van Eneco met het aanbod het op deze manier te doen, waarbij ze een opnamekenmerk krijgen om te gebruiken. Inlognamen of wachtwoorden zijn niet nodig, alleen dit cijfer is voldoende. De chatbot laat weten of het indienen is gelukt.