Metro-held uit Spijkenisse: Ik deed gewoon mijn ding

Een held? Nee, zo wil de 17-jarige Divano Dorder uit Spijkenisse zich niet noemen. ,,Nee joh, ik deed gewoon mijn ding. Dat is ook reden waarom ik militair ben en voor het Rode Kruis werk: om mensen te helpen. Fijn dat er geen gewonden zijn gevallen. Het was een mooie actie.’’

Hij neemt het nuchter op. Toch wordt zijn optreden in de Rotterdamse metro deze zondag wel degelijk gezien als moedig én tactvol. Hij wist een uiterst angstige situatie in goede banen te leiden. De RET is hem dankbaar. ,,We willen graag contact met hem. Het is heel vervelend dat onze passagiers getuige moesten zijn van zo’n tafereel. We zijn dan ook heel blij als er iemand opstaat. Van dit soort mensen moet je het hebben’’, aldus de voorlichter van het plaatselijke ov-bedrijf RET.

In het kort: Dorder wist een agressieve en gewonde man in bedwang te houden én de overige passagiers gerust te stellen. Niet veel later kon de politie – met getrokken wapens – de verdachte arresteren in een ontruimd metrostation.

Grill-festival

Hij was die zondagmiddag gehuld in een outfit van het Rode Kruis, en was vanuit Spijkenisse onder weg naar een grill-festival aan het Oostplein. ,,Ik dacht nog: dit wordt een saai dagje, hoogstens een paar pleisters plakken’’, zegt hij.

Totdat bij metrostation Maashaven twee ruziënde mannen instapten, waarvan eentje bovendien zwaar gewond was aan zijn hand. Ze schreeuwden tegen de mede-reizigers en het metrostel raakte besmeurd met bloed. ,,Mensen waren bang. Die man was superagressief en bloedde enorm. Het leek wel een horrorscene. Dit kon zo niet langer.’’ Dorder ging naar de amokmaker toe, bekeek zijn wond en vroeg hem te zitten. ,,Hij kon ieder moment flauwvallen. Ik praatte op hem in en hij werd wat rustiger.’’

Paniek

De rust was van korte duur. De metro werd in de tunnel stilgezet en de paniek sloeg toe. Niet veel later probeerden ze de deuren in te trappen. ,,Ik hoorde hem nog zeggen: shit, nu gaan we weer de cel in…’’

Dorder schakelde over van ‘zijn rol als Rode Kruis-medewerker naar zijn taak als defensie-ambtenaar’, zoals hij het zelf zegt. ,,Ik liet mijn identificatie zien en vorderde dat ze rustig bleven. Ook voelde ik stiekem in hun zakken of ze geen wapens bij zich hadden.’’

Ondertussen was op het perron van station Wilhelminaplein een grote politiemacht opgetrommeld, omdat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk waren.

Met getrokken wapens werd de stapvoets rijdende metro onthaald. Toen begonnen de passagiers massaal te gillen, zegt Dorder. ,,Het was een bizarre situatie. Meerdere passagiers doken weg uit angst geraakt te worden, maar de verdachten reageerden niet. Ik stond er tussenin en keek recht in de loop. Toen schreeuwde ik dat ze zich moesten overgeven, en heb ze tegen de wand gezet.’’

Ze werden gearresteerd, maar het was nog niet afgelopen voor Dorder. Op verzoek van de politie behandelde hij eerst nog de wond van de verdachte.

Lintje

Een passagier laat aan deze krant weten hoe zeer hij het optreden van Dorder waardeert.,,Na de arrestatie stelde hij iedereen in de metro ook nog gerust. Het was heel erg eng dit mee te maken, maar ik was echt blij dat deze man er was om in te grijpen. Hij verdient een lintje!’’

De politie meldt dat de arrestanten twee Rotterdammers zijn van 23 en 26 jaar. Ze waren eerder die dag in beeld gekomen na een melding van een heftige ruzie bij een woning aan de Dordtselaan. De twee mannen zouden de aanwezigen in de woning met de dood hebben bedreigd, een vuurwapen hebben laten zien en een ruit hebben ingeslagen, waarbij een van hen gewond was geraakt aan zijn hand. Daarna zouden de mannen in de richting van metrostation Maashaven zijn weggelopen, aldus de politie. Overigens zijn er geen vuurwapens aangetroffen.