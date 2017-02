Metro's gaan op andere tijden rijden in Rotterdamse regio

De aanleg van de nieuwe metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland, die in september dit jaar in gebruik wordt genomen, heeft sowieso grote gevolgen voor inwoners van onder meer Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Tijdens de werkzaamheden zullen reizigers in dat gebied maandenlang met bussen van en naar Rotterdam worden vervoerd.



Maar na de ingebruikname gaan ook inwoners van andere gebieden wat merken van de nieuwe lijn, blijkt nu. Volgens de RET wordt de dienstregeling van de metro dan een stuk complexer.



Op de nieuwe lijn rijden namelijk ook goederentreinen. De aankomst- en vertrektijden van metrolijn B in Schiedam Centrum moeten daarom helemaal kloppen. Dit leidt er toe dat de aankomst- en vertrektijden van onder meer lijn C (naar Spijkenisse) en lijn A mee veranderen. En in Spijkenisse zijn de aankomst- en vertrektijden van lijn C weer gekoppeld aan die van lijn D. ,,De aansluiting van de Hoekse Lijn op het metronetwerk zorgt er dus voor dat de aankomst- en vertrektijden van het gehele metronetwerk worden beïnvloed’’, aldus een RET-woordvoerder.



Toch heeft dit geen gevolgen voor de frequentie van de metro, benadrukt zij. Die blijft net zo vaak rijden als nu. Alleen wel op andere tijden dus. In sommige gebieden, waar reizigers verder reizen met de bus, betekent dit dat ook de vertrektijden van de bussen moeten worden aangepast.