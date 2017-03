Middelbare scholen vrezen straf

De Rotterdamse schoolbesturen sluiten zich aan bij een brandbrief die Haagse collega's stuurden naar staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Daarin spreken zij van 'een volstrekt onwenselijk en ongepast signaal'.

Want, zo stellen de middelbare scholen, het is 'nagenoeg onmogelijk' om nog dit jaar voor elkaar te krijgen dat alle lessen bevoegd worden gegeven. En toch is dat wat Dekker wil.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij actie aangekondigd. De Onderwijsinspectie gaat nog vóór de zomer tweehonderd middelbare scholen ondervragen over de bevoegdheid van hun leraren. Een aantal scholen wordt onderworpen aan aanvullend onderzoek. Scholen die niet aan de wet voldoen en dit ook niet binnen 2 jaar rechtbreien, kunnen in het uiterste geval worden gekort op hun budget.

Prestaties

Quote We willen het oplossen, maar daarvoor moet Dekker ons wel de tijd en ruimte geven Henk Post Omdat onderzoek uitwijst dat bevoegde leraren hun leerlingen tot betere prestaties brengen, krijgen scholen die niet door de Inspectie worden gecontroleerd, maar wél bovengemiddeld veel onbevoegden voor de klas hebben staan, een tik op hun vingers van de staatssecretaris. Het Rotterdamse onderwijs vreest met grote vrezen, omdat nergens het probleem zo groot is als hier. In de Maasstad wordt bijna één op de vijf lessen gegeven door een leraar die dit eigenlijk niet mag doen.

Regelmatig geeft iemand een ander vak dan waar hij voor is opgeleid, maar veel vaker is de 'docent' überhaupt niet lesbevoegd. Het probleem is het grootst bij onderbouw en vmbo-afdelingen. Daar wordt ruim een derde van de lessen in maatschappijleer, economie en natuurkunde onbevoegd gegeven.

De Rotterdamse schoolbesturen erkennen dat dit 'niet ideaal' is. ,,Wij willen óók het liefst bevoegde leraren", aldus Henk Post van de CVO-scholen. ,,We werken hard aan oplossingen, maar daar moet Dekker ons wel de tijd en ruimte voor geven."

,,Dreigen met sancties zorgt er niet voor dat wij opeens wél bevoegde leraren uit een hoge hoed kunnen toveren", zegt een woordvoerder van de BOOR-scholen. ,,Als we bevoegde leraren hadden, dan stonden ze al voor de klas. We moeten dit maatschappelijke probleem met z'n allen aanpakken.''