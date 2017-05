Middeleeuwse sferen bij Schollebos door Dag van het Park

Tijdens het tweedaagse festival is er van alles te doen in het Schollebos. Er is muziek, er zijn 'veldslagen' en er is een vuurwerkshow. Tijdens de Dag van het Park is een deel van het Schollebos gehuld in Middeleeuwse sferen. Bezoekers zijn zaterdag welkom van 16.00 tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. ,,We zijn erg trots op ons groen in Capelle. En dat zijn we niet voor niets. In 2015 zijn we uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland", zegt wethouder Jean-Paul Meuldijk. ,,Het Schollebos is een fantastische groene recreatieplek en tijdens dit festival kan iedereen hiervan genieten."



Bezoekers ervaren hoe het was om te leven in de Middeleeuwen. Er is een tentendorp waar oude ambachten worden beoefend. Je kunt boogschieten, er zijn workshops en demonstraties en er zijn zelfs riddergevechten te paard waar om de hand van de schone jonkvrouw wordt gestreden. Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. Er zijn opblaasbare attracties, kinderen kunnen geschminkt worden en er is een kinderboerderij met een knuffelhoek. Er is ook een schaapsherder aanwezig die vertelt over wat hij doet.



De gemeente adviseert om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar het Schollebos te komen. Toch met de auto? Parkeren kan bij sportpark Schenkel of achter het gemeentehuis. Vanaf daar rijden oldtimerbussen gratis naar het Schollebos.