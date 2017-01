Miep (86) en Pien (89) dromen over 'date' met jongeren

Miep van Eck (86) en Pien Lissenberg (89) uit Rotterdam dromen nu al hardop over wat ze met hun 'date' gaan doen. ,,Nog een keertje de Euromast op, dat lijkt me echt heel leuk'', zegt Miep. ,,Als we maar niet hoeven ab te seilen, of hoe dat met die touwen naar beneden glijden ook heet.'' Pien schaterlacht: ,,Nee, dat hoeft voor mij ook niet.''



Voordat we verdergaan, één opmerking: de datedag is niet bedoeld wie op zoek is naar een amoreus avontuurtje met een veel jonger of ouder iemand. Het valentijnsspektakel, dat in de Amsterdamse vestiging van de Nieuwe Poort dit jaar al voor de negende keer wordt gehouden, moet wel een brug slaan tussen generaties die elkaar anders niet zo snel zullen treffen.



Plus, ook niet onbelangrijk: te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement belanden. De organisatie hoopt op minimaal vijftig koppeltjes.