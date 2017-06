Mierzoet snoepen zonder suiker

Update Grote brand in lood­gie­ters­be­drijf in Oude Noorden bijna onder controle

13:06 In een loodgieterswinkel aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam is een vanmorgen rond 11.15 uur een brand uitgebroken. Door de brand ontploften aanwezige gasflessen. Er gingen veel hulpdiensten naar toe, waaronder brandweer en ambulances. Omliggende huizen zijn ontruimd. De brand is bijna onder controle.