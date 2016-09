Mijn excellentie

Ik ben zelf een sociaal advocaat dus ik ging naar die vergadering. Bij de deur kreeg ik een rode sticker. Dat was handig, want alle sociaal advocaten kregen een rode sticker. Dat schiep een band. Al keuvelend kwamen we de vergaderkamer binnen. Die was meteen vol. Ik denk dat zo'n 250 advocaten de stoute protestschoenen hadden aangedaan. Om de minister uit te leggen dat hij niet één denkfout maakte, maar dat er in feite sprake is van een complete storing in het gehele gezonde-verstandcircuit.



Want de minister wil bezuinigingen, maar die kosten in de praktijk meer geld. Hij wil ervoor zorgen dat iedereen naar de rechter kan blijven gaan, maar dan op zo'n manier dat hele groepen buiten de boot vallen. En hij wil de kwaliteit van de sociale advocatuur bewaren door die af te breken.



Geeft niks, dommie, we raken allemaal wel eens van het logische padje af. En dan moet iemand je de juiste weg weer wijzen. En daar was die vergadering donderdag voor. Vijfentwintig kamerleden zaten in een halve cirkel en legden nog eens rustig en geduldig uit dat het anders moest en dat het anders kon.