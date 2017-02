DCMR bekijkt klachten over stank in Markthal

Deze week is een inspecteur van de milieudienst in de Markthal geweest om de wasemkappen bij horecazaken te inspecteren. ,,Die zijn opengemaakt om ze te kunnen bekijken. We willen weten of ze voldoen aan de eisen'', zegt een woordvoerster van de DCMR.



Ook is de medewerker van de dienst in een woning geweest om poolshoogte te nemen. ,,De resultaten van dit onderzoek worden nu bekeken. Daarna kijken we welke acties er mogelijk zijn.''



Penthouses

De DCMR nam een kijkje, nadat er bij de meldkamer klachten waren binnengekomen over stankoverlast. Bewoner Marcel Schaaf, die vertoeft in één van de penthouses, zegt het probleem al vaker bij de vereniging van eigenaren te hebben aangekaart.



Het gaat volgens hem om bak- en kookluchten die door ventilatie-openingen bovenin de hal naar buiten komen, en dan neerslaan in het atrium. ,,Dat betekent dat we in huis alle ventinlatieroosters moeten sluiten. Want de stank is zo erg, daar wil je niet inzitten'', luidt zijn mening. ,,Pas 's nachts, als de hal dicht is en de ergste geur is verdwenen, kunnen we frisse lucht naar binnen laten.''



De bewoners zijn fel tegen meer horeca in de Markthal, stelt hij vast. Dat was één van de suggesties om de verskramen beter te laten draaien. ,,Er is volgens mij al veel meer horeca dan was afgesproken. Die overlast moet eerst worden opgelost. Van mij zijn ze nog niet af.''



Een woordvoerster van eigenaar Klépierre zegt in een reactie van het onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond op de hoogte te zijn. ,,We wachten de resultaten af'', zegt ze.



Leefbaar Rotterdam pleitte deze week voor een 'breed onderzoek' naar de problemen in de Markthal. Architect Winy Maas steunt die aanpak en wil eraan meedoen.