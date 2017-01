Miljoenenclaim tegen awardclub om nepprijs

Bij het Rotterdamse advocatenkantoor Wybenga hebben zich bijna 200 gedupeerde ondernemers aangemeld voor een gezamenlijke claim tegen de stichting Nationale Business Succes Awards (NBSA). Ze willen hun deelnamegeld à 12.750 euro terug. ,,En graag ook nog een schadevergoeding'', zegt advocaat Bert van Mieghem.



De zaak kwam aan het rollen nadat het VARA tv-programma Rambam vorige week aantoonde dat de stichting tegen betaling prijzen toekent, zelfs aan niet-bestaande bedrijven. Van Mieghem: ,,Op papier een hele eer, in werkelijkheid een nepprijs. Daardoor staan de deelnemers nu voor schut.''



Tot de gedupeerden behoort Jan Tieleman van Tieleman Keukens in Middelharnis. ,,Ik was erg blij toen wij branchewinnaar werden in de categorie Keukenbranche. Totdat ik ontdekte dat onze concurrenten hadden gewonnen in categorieën met een nét iets andere naam: keukenretailbranche, exclusieve keukenbranche, enzovoort.''



Iets soortgelijks overkwam de winnaar in de categorie 'it-detacheringsbranche', het Rotterdamse Wiba IT. ,,Ons werd veel media-aandacht beloofd'', zegt Anne Willeboordse. ,,Het enige wat er gebeurde, was de vermelding van onze naam in een advertentie. Daarin stonden ook de namen van andere winnaars, nota bene concurrenten. Nou, lekkere reclame.''



Markthal

Ook 'branchewinnaars' Bram Ladage, Tandartsenpraktijk Rotterdam Noord en het bedrijf dat was betrokken bij de bouw van het kunstzinnige plafond van de Markthal voelen zich in het ootje genomen. Hetzelfde geldt voor prominenten als Steven van Eijck en professor Sylvester Eijffinger door wie de stichting zich liet omringen.



Navrant detail is dat stichtingsvoorzitter Jos van Esch op vakantie is. De Rhoonaar, die behalve voorzitter van NBSA ook een belastingadviesbureau in Rotterdam-Prins Alexander runt, is volgens zijn medewerkers tot de 25ste weg.



Onduidelijk is of de finale van het prijzenspektakel doorgaat. De bedoeling was dat de 500 'branchewinnaars' van 2016 volgende maand zouden kunnen meedingen naar een overkoepelende prijs. RTL7 wilde dat gala uitzenden, maar heeft zich nu bedacht.