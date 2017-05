Miljoenenverlies maakt einde aan ‘volledig’ Havenziekenhuis

Ondanks alle protesten gaat het Havenziekenhuis door met het ontmantelen van het ziekenhuis tot poliklinisch centrum. Het is de enige optie, zo wijzen ook de financiële cijfers over 2016 volgens directeur Saskia Baas uit. Afgelopen jaar liep het verlies op tot 4,8 miljoen.

Naast het jaarlijkse verlies kampt het Havenziekenhuis met zeer hoge eenmalige lasten van 29,2 miljoen euro. Die zijn voor een groot deel te verklaren doordat het sterk verouderde pand minder waard is geworden. Alleen dankzij de steun van het Erasmus MC kan het Haven nog aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Volgens directeur Saskia Baas is er geen kans om te bezuinigen en verder te gaan als volledig ziekenhuis. Zij sprak met allerlei partijen over de grote financiële problemen, van huisartsen tot de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,We nemen dit besluit niet uit vrije wil. Het is uit nood geboren.’’

De vraag is nog of het poliklinisch centrum in het huidige ziekenhuis te vinden zal zijn of niet. ,,Voorlopig wel’’, zegt Saskia Baas. ,,Hierover zijn nog geen knopen doorgehakt.

Plan

Vier regionale ziekenhuizen werken mee aan een plan, zodat in het centrum van de havenstad een poliklinisch centrum komt in plaats van het ziekenhuis. Bij deze polikliniek kunnen patiënten terecht bij hun eigen arts voor een afspraak en zien de vertrouwde gezichten, zo is het idee.

Wie meer zorg nodig heeft, zoals een operatie of ziekenhuisopname, kan daarna naar het Maasstad, Franciscus Vlietland, IJsselland of Erasmus MC. Ook hier zullen de patiënten bekende gezichten van het Havenziekenhuis tegenkomen. Wie daarna weer voor controle langs moet komen, kan weer in het nieuwe Haven terecht.

Komende maand moet meer duidelijk zijn over de toekomst van het ziekenhuis. Alle medewerkers hebben een baangarantie, wat betekent dat ze bij een van de vier ziekenhuizen aan de slag kunnen. Er vallen dus geen gedwongen ontslagen. ,,We geloven dat zo’n poliklinisch centrum wel rendabel kan zijn’’, stelt Baas.