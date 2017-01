Minder jongeren verhuisd naar Rotterdam

Update Bestuurder ramt politieauto's tijdens vlucht op A29

11:51 De politie heeft vanmorgen een auto kilometers lang gevolgd over de snelweg richting Brabant. De achtervolging begon om tien uur op de A29, ging over de A4 richting Brabant en eindigde in de sloot bij Woensdrecht. Volgens de politie is de achtervolging begonnen omdat de bestuurder gevaarlijk reed. Een politiehelikopter deed mee aan de achtervolging.