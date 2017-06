Minder passagiers op Rotterdam The Hague Airport

In totaal verwerkte Rotterdam The Hague Airport 321.000 passagiers, een daling van 0,7 procent ten opzichte van 2016. In totaal reisden 15,5 miljoen mensen via Schiphol of een van de vier regionale vliegvelden, 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).