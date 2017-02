Mini-neushoorn meteen aan de wandel in Blijdorp

,,Een pittig beestje'', zegt woordvoerster Constance Alderlieste. ,,Die kleine heeft al gedronken bij de moeder, dus dat ziet er prima uit. Namaste heeft veel ervaring, want ze had al eerder zes jongen ter wereld gebracht.''



Gisteravond was al te zien dat de bevalling aanstaande was. Namaste liep flink te ijsberen door het kraamhol, gadegeslagen door talloze Blijdorpfans die via de webcams konden mee gluren. Het was zelfs zo druk, dat 'de lijn' zo nu en dan overlast raakte en het beeld op zwart ging. Rond middernacht was de geboorte een feit. ,,Het geslacht is nog niet bekend'', meldt de zegsvrouw. ,,We laten moeder en kind even met rust en nemen pas in de loop van de ochtend een kijkje.''



Personeel volgde de aanstaande moeder de afgelopen periode op de voet. Er waren houtsnippers neergelegd om te voorkomen dat het ukkie na de geboorte zou uitglijden. Bovendien werd het waterbassin tijdelijk afgesloten.



Solitair

,,De geboorte van het laatste jong is al weer ruim vier jaar geleden. De toekomstige vader, Gujarat, is weer terug naar de Belgische dierentuin Planckendael, zodat Namaste het hele verblijf voor zichzelf heeft en in alle rust kan bevallen. Bij de opvoeding speelt hij ook geen rol, want neushoorns leven solitair, behalve in de paartijd.''



Indische neushoorns komen in hun natuurlijke leefgebied alleen nog voor in enkele reservaten in Noord-India en Nepal waar zij tegenwoordig effectief worden beschermd tegen stropers. De draagtijd bij Indische neushoorns bedraagt circa 16 maanden.



Wie wil meegenieten van het jonge geluk, kan een kijkje nemen in het verblijf door één van de webcams van Diergaarde Blijdorp. Sinds gisteravond zijn de webcambeelden alleen al via de site ruim 30.000 keer bekeken. De neushoornvlogs waarin de neushoornverzorgster afgelopen week de voorbereidingen filmde en uitlegde, zijn al bijna 120.000 keer bekeken.