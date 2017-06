Misbruik op school slaat in als 'n bom

Een voormalige leerkracht van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) in Rotterdam wordt ervan verdacht met twee leerlingen ontucht te hebben gepleegd. Het feit dat bij hem ook kinderporno is gevonden, is bij collega's en de schoolleiding ingeslagen als een bom. Ze zijn verbijsterd.

,,We hebben wel even tijd nodig om dit te verwerken,'' zegt Kees Klapwijk, rector/bestuurder van de school in de wijk Oosterflank. ,,Heel triest dit. We zijn geschokt.''

De 38-jarige verdachte Arjen L. uit Nieuwerkerk aan den IJssel, docent Engels op de middelbare school, werd in december al ontslagen. De schoolleiding heeft destijds ook aangifte gedaan bij de politie en lichtte de ouders van de leerlingen per brief in dat het dienstverband van de leraar wegens 'grensoverschrijdend gedrag' was beëindigd.

Naaktfoto's

Volgens justitie is sprake van aanranding van de twee minderjarige leerlingen, van wie er één les van de weggestuurde leerkracht had. Ze werden gezoend, geknuffeld en betast. Eén van de tienermeisjes kreeg volgens justitie ook nog door de docent opgestuurde naaktfoto's van hemzelf.

Quote Wij zijn geschokt vanwege de ernstige feiten waarvan hij wordt verdacht Rector Kees Klapwijk Nadat aangifte was gedaan door één van de toen minderjarige slachtoffers, stuitte de politie bij de docent op kinderpornografisch materiaal. Daaronder bevinden zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) 'selfies' die de man maakte met daarop kinderen van naar schatting tussen de 2 en 6 jaar. Zeker één van de slachtoffertjes die bepaalde handelingen bij de Nieuwerkerker moest verrichten, zou een kind van hem zelf zijn.



,,Wij zijn geschokt vanwege de ernstige feiten waarvan hij wordt verdacht'', schrijft Klapwijk in een nieuwe brief die deze week naar de ouders is gegaan. ,,We leven mee met de slachtoffers, het gezin van de betrokken docent en allen die daar omheen staan.''

Hechtenis

De leraar zit inmiddels drie maanden in voorlopige hechtenis. Morgen dient in de rechtbank in Den Haag een pro forma-zaak tegen de man, waarin wordt besproken wat er nog aan onderzoek moet worden gedaan. Ook zal blijken of de leraar langer in de cel blijft zitten.

De zaak kwam december vorig jaar aan het rollen nadat een leerling van L. naar een vertrouwenspersoon was gestapt. ,,De docent'', zegt Klapwijk, ,,erkende datgene waarvan door de leerling melding was gemaakt. Omdat wat ons betreft de veiligheid van de leerlingen in het geding was, is hij ontslagen.''