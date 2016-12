Misbruiker van stiefzoon moet 2 jaar cel in

Het misbruik vond plaats toen de man een relatie had met de moeder van de jongen maar ook in de jaren daarna. De rechtbank neemt het G. zeer kwalijk dat hij een vriendschapsband opbouwde met de jongen en daarna 'op grove wijze misbruik heeft gemaakt van zijn onschuld'.

Het slachtoffer dat nu 30 jaar is, durfde pas twee jaar geleden aangifte te doen van het misbruik in zijn jeugd. Hij zei dat hij vaak strippokerde met de man en als hij al zijn kleren uit had, tot seks werd gedwongen. De officier van justitie eiste twee weken geleden zes jaar cel tegen G. maar de rechtbank verlaagde dat omdat verkrachting niet kon worden bewezen. Er werd geen geweld gebruikt en ook werd daar niet mee gedreigd, aldus de rechter. Als stok achter de deur werd de Hellevoeter een jaar cel voorwaardelijk opgelegd. Die straf moet hij uitzitten als hij binnen drie jaar weer de fout ingaat.

Broers

Twee broers van G. werden vrijgesproken. Volgens de rechter is er onvoldoende overtuigend bewijs dat ze na het strippokeren meededen aan de seks. De verklaringen van het slachtoffer werden onvoldoende betrouwbaar genoemd. Hij repte pas in een veel later stadium over het duo. Tegen de twee waren ook gevangenisstraffen geëist. Het Openbaar Ministerie moet nog bepalen of het hiertegen in beroep gaat.