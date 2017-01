Mislukte inval om ontsnapte Rotterdamse gevangene

Het arrestatieteam van de politie viel de woning binnen, maar trof de vuurwapengevaarlijke Adahchour niet aan. ,,Er is verder ook niemand aangehouden'', aldus de politiewoordvoerder. De zoektocht naar de woensdag ontsnapte gevangene gaat onverminderd verder. ,,We trekken alle tips na.''



Veilig

Op Twitter maakten diverse omwonenden melding van de inval. Florian vraagt zich af waarom er zoveel politie en zelfs een helikopter in de buurt zijn en Linda vraagt zich af of ze wel veilig is. Een twitteraar met de naam 'je favoriete tweep' weet al meer en schrijft: ,,Ik denk dat Elias E. hier vlak bij me in de buurt is..."