Mist zorgt voor problemen op Rotterdam Airport

Vooral vluchten van en naar Engeland hebben problemen. Zo zijn er al twee vluchten geannuleerd en is een andere vlucht flink vertraagd. ,,De vliegtuigen kunnen niet landen in Londen door de mist", legt een woordvoerder van het vliegveld uit. ,,De verwachting is dat het eind van de ochtend gaat openbreken en dat de problemen dan langzaam zullen verdwijnen."



Volgens de woordvoerder zijn de problemen door de tijd van het jaar beperkt gebleven. ,,Het is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die last hebben van de vertragingen, maar gelukkig is het een rustige dag op het vliegveld. Anders waren de problemen veel groter geweest."



Ook de traumahelikopter blijft vanwege de dichte mist vooralsnog aan de grond. Spoedartsen zullen met de auto naar meldingen gaan.