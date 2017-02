Burgers houden even de pas in bij het zien van al dit plots opduikende zware materieel, dat normaal alleen wordt ingezet bij demonstraties of voetbalrellen. Maar in de wijde omtrek is niets van onrust te bekennen, alleen een dame die door de storm van haar fiets wordt geblazen.



Geen enkele reden voor paniek, meldt ook een woordvoerster van de politie. ,,Het betreft hier een rij-opleiding van de mobiele eenheid’’, legt ze uit. ,,De chauffeurs krijgen les, en dat doen we op meer plekken in het centrum.’’ Na de parkeersteek bij het station reist de colonne af naar de Markthal, waar de bestuurders eveneens een kunstje mogen vertonen.