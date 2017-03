Mobiele restauranttoren van Hennie van der Most naar de Randstad

Veertig meter staal klinkt groot: de toren, die hij de naam Most Highly quality restaurant heeft meegegeven is 120.000 kilo zwaar en moet met 16 trucks met opleggers door het land worden gereden. Straks dan, nu nog even niet. ,,Ze komen eerst tot uit de VS en Dubai kijken of ze hem ook willen. Het is uiteraard wel de bedoeling om zoveel mogelijk van de dingen verkopen."

'Ik moest wat bedenken'

Het staal voor het tweede exemplaar ligt al klaar in een van de zeven loodsen in Schuinesloot (linksaf in Slagharen) waar het hoofdkwartier staat van deze selfmade man in het zakenleven. ,,Vier jaar geleden ging het slecht met de staalbouw", zegt Van der Most. Dat is een van z'n vele firma's, er was geen brood meer te verdienen. ,,Ik moest wat bedenken om de jongens aan het werk te houden. Dat lukte iedereen heeft z'n baan gehouden, we hebben er in januari 10 man bijgekregen, ze zijn nu weer met 80".