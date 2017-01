Mobieltje uit, Boeddha aan

Diether en collega Anna nemen de kleine 15 aanwezigen met de zogenoemde Shamahta-meditatie al snel mee naar een andere wereld. Eentje van complete stilte waarbij alleen de ademhaling van belang is.



Loslaten

Adem in en adem uit, adem in en adem uit. Zo simpel is het, daar is inderdaad niks zweverigs aan. De grote kunst is alleen om al je gedachten los te laten. En dat is verdraaid moeilijk, zo niet onmogelijk. Straks nog effe dit en dat doen, wat gaat Feyenoord vanmiddag doen, o help, staat m'n telefoon wel op standje stil? Wat? Zijn die tien minuten nu al voorbij? We zijn net begonnen. Diether en Anna lachen het publiek toe. Anna: ,,Dat zag er heel ontspannen uit!'' Het duurt even om weer naar het nu terug te keren, maar warempel, van snel-snel-snel is het opeens lazy sunday afternoon.



Ook Karin Meulink, eigenaar van yogastudio Villa Yoga in Rotterdam, merkt dat er steeds meer Rotterdammers op zoek zijn naar rust. De een gaat hardlopen om de boel in de bovenkamer weer rustig te krijgen, de ander begint met yoga. De lessen in haar yogaschool aan de Delftsestraat stromen vol. Zeven dagen per week wordt er door twaalf leraren lesgegeven in verschillende soorten yoga.



,,Toen ik zo'n twintig jaar geleden begon met yoga werd ik bijna uitgelachen. Nu is het heel normaal, er is niks geks meer aan ontspanning zoeken'', zegt de yogalerares. ,,Het is de tijdgeest. We werken hard, staan op de automatische piloot, er heerst ontevredenheid. Dus mensen gaan op zoek. Jong, maar ook oud hoor. Maar ook reguliere artsen verwijzen steeds vaker door bij stressklachten.''



Geen religie

Het Boeddhahuis is blij met alle belangstelling, al kan de organisatie geen exacte cijfers geven over het aantal beoefenaars in Rotterdam. In Nederland zouden zo'n 50.000 mensen zich bezighouden met boeddhisme Van Briemen: ,,Het is geen religie waarbij je wordt gedoopt en geregistreerd. We weten wel dat meer mensen er belangstelling voor hebben en dat stemt hoopvol in deze harde tijd met fundamentalisme en extremisme. Het zachte, boeddhistische geluid willen we graag in Rotterdam laten horen.'' Lachend: ,,Misschien kan het volgende Boeddha Festival niet meer Djoj plaatsvinden, maar moeten we naar Ahoy.''