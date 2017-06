Modellenwedstrijd voor bierbuiken

Voetbalcommentator Jan Boskamp, een van de juryleden, is niet direct overtuigd van Angelo. ,,Ja, maar ik heb er geen fluit verstand van hoor, maar ik lach me kapot. Ik vind het leuk om te zien dat die mannen nog fanatiek zijn ook. Het lijkt me overigens beter dat je gewoon afvalt'', lacht de oud-Feyenoorder.



Gelukkig wordt Boskamp bijgestaan door Marianne Mosheuvel, modeblogger van Hotterdan. ,,Ik let op uitstraling. Veel mannen lachen niet.'' Nadat alle modellen nog een laatste gooi naar die felbegeerde titel hebben gedaan, trekt de jury zich terug om zich te buigen over de keuze wie de winnaar moet worden. Na tien bloedstollende minuten kwam de jury met het verlossende antwoord en blijkt dat Paul de Leeuw een vooruitziende blik heeft.



Emile Angelo is de grote (sorry dat is een inkoppertje) winnaar. En alsof het een Miss Worls-verkiezing betreft, heeft de beste man ook nog wat wijze woorden voor de aanwezigen. ,,Ik ben trots op hoe ik eruit zie. Je moet je niet verbergen en je schamen voor je lichaam. Wees trots op jezelf!'' Precies, zo is dat. Proficiat!