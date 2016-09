Moeder bedankt 'kanjer' voor voorschieten in de bus

De zoon van Joke Kers heeft een RET-abonnement. Omdat hij pas een week reist op het traject waarvoor zijn abonnement geldt, is hij nog niet heel bekend met het lijnennet. De Capelse schrijft op Facebook dat haar zoon in Lombardijen in een verkeerde lijn is gestapt en vervolgens is uitgestapt bij halte Keizerswaard, waardoor geld is afgeschreven van zijn abonnement.



Vermoedelijk is hij hierdoor in 'de min' komen te staan en werkte zijn abonnement niet meer toen hij de juiste bus wilde nemen. Hij vertelde de chauffeur dat hij niet wist wat er gebeurde en snapte niet waarom zijn abonnement niet werkte. De chauffeur zou vervolgens tegen hem hebben gezegd: ,,Of betalen of mijn bus uit.''



Een man 'van ongeveer een jaar of 18' stond achter de jongen te wachten en zei toen hij dat hoorde: ,,Joh, ik betaal wel een kaartje voor je.'' Kers' zoon was verbluft en nam het aanbod aan. De jongen vroeg naar de gegevens van zijn barmhartige samaritaan om de gemaakte kosten terug te storen, maar 'het was goed' zei hij.



Veel likes

,,Je bent echt een kanjer'', schrijft Joke Kers op Facebook. ,,Al ken ik je niet: ik weet dat jij een heel goed mens bent!'' Ze acht de kans klein dat de goedzak haar berichtje leest, maar ze vindt het wél een teken dat er ook 'goede jeugd' is. Hoewel het bericht pas een dag online staat, is het al ruim 11.000 keer geliket. Ook is het bericht ruim 7.000 keer gedeeld.