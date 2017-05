Moeder met handicap op straat gezet

De rechter achtte echter bewezen dat zij wel degelijk op de hoogte was van de hennepkwekerij en dat de huisuitzetting rechtmatig was. Volgens vestigingsmanager Joost Mayer van wooncorporatie Maasdelta is het algemeen beleid van woningcorporaties om het huurcontract te ontbinden bij de vondst van een hennepkwekerij. ,,Wij zijn er ook niet op uit om mensen op straat te zetten. Aan de andere kant veroorzaakt een hennepkwekerij zulke gevaarlijke situaties dat wij niet tolerant kunnen zijn.''



Hij wijst erop Nepes zich had kunnen inschrijven bij een andere corporatie als ze meteen had meegewerkt aan het ontbinden van haar contract, omdat ze toen nog niet geregistreerd was als kweker.



Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat de woning van Nepes destijds ook is gesloten door de burgemeester omdat er werd gedeald en een minderjarige jongen was mishandeld. Zij adviseert Nepes om zich te melden bij het Leger des Heils of de gemeente. ,,Dan kijken we of er een oplossing is voor haar.''