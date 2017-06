Moeder ontvoert dochter (6) in Ridderkerk

OM eist in hoger beroep 8 jaar cel voor dodelijke schietpartij

15:57 De 41-jarige Alptekin O. uit Turkije heeft vandaag voor het hof in Den Haag 8 jaar cel tegen zich horen eisen. De man schoot in 2015 Rotterdammer Mohammed Jouhri (27) dood. Tegen de verdachte werd vorig jaar 15 jaar geëist, maar de rechtbank van Rotterdam veroordeelde hem tot 5 jaar. O. ging daar tegen in beroep.