Moeder trots op haar kleine 'Michael Jackson'

Video Goedzak vindt trouwring van zieke man terug in zand: 'Het geeft een kick'

22:28 Het was zoeken naar een speld in een hooiberg maar het is Martin van Hees (39) uit Spijkenisse maar mooi gelukt: met zijn metaaldetector kreeg hij vannacht de trouwring van een terminaal zieke man uit Bovenkarspel boven water, die verloren raakte in het Scheveningse zand.