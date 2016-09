Mogelijk geluidsoverlast door trainingsvluchten traumahelikopter

De trainingssessies mogen maximaal 45 minuten duren tot uiterlijk 22.00 uur, waarin meerdere starts en landingen kunnen plaatsvinden. De traumahelikopter zal, daar waar mogelijk, rekening houden met de omgeving en bebouwing zo veel als mogelijk vermijden, meldt de DCMR.



De traumahelikopter vliegt in de avond om te oefenen in het donker. De heli mag in het donker 'op zicht' vliegen. Dit is volgens Rotterdam The Hague Aiport uitzonderlijk in Nederland. Andere vliegtuigen vliegen in het donker 'op instrumenten'.



In het verleden werden deze oefeningen in het donker voornamelijk gedaan met de reserve-helikopter vanaf Lelystad. De reserve-helilopter is door drukte onvoldoende beschikbaar om de trainingen vanaf Lelystad te kunnen uitvoeren.