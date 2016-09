Mogelijk gratis parkeren in Vlaardinger binnenstad

De gemeente is ontevreden over het huidige parkeerbeleid in de binnenstad en bedenkt plannen om dit aan te pakken. Bewoners klagen bijvoorbeeld over een gebrek aan parkeerplekken voor hun deuren.



Een reële optie noemt de verkeerswethouder het schrappen van de tarieven op verkeersluwe momenten in de binnenstad. ,,Je zou kunnen denken aan de maandagochtend. Dan zijn veel Vlaardingers aan het werk en kun je het tarief makkelijk omlaag halen om mensen van buiten te prikkelen in Vlaardingen te komen winkelen.''



Betalen zou dan alleen tussen 16.00 uur en 20.00 uur nodig zijn. Andere optie: het invoeren van een blauwe zone in het centrum.



Helemaal gratis zal de binnenstad voor automobilisten niet worden, zo verwacht Van Harten. ,,Vlaardingers die in het centrum wonen geven regelmatig aan geen gratis parkeren te willen. Ze zijn bang dat de parkeerplaatsen voor hun huizen continu bezet zijn. Winkeliers trouwens ook. Die vrezen dat hun klanten dan niet dicht genoeg meer bij de winkels kunnen parkeren.''



Geld verdienen

Uitgesloten is het echter niet. Belanghebbenden kunnen namelijk nog hun zegje doen. ,,Als de bewoners, winkeliers en raadsleden tóch gratis parkeren blijken te willen, zal ik ze wel serieus moeten nemen. Al kan ik me niet voorstellen dat ze voor die optie zullen kiezen.'' De 190.000 euro aan jaarlijkse parkeeropbrengsten spelen geen rol. ,,Het betaald parkeren is jaren geleden ingevoerd om de boel te reguleren, niet om geld te verdienen.''



Volgende stap is het houden van een enquête onder Vlaardingers. Dat gebeurt volgende maand. De resultaten van de vragenlijst houdt de gemeente vervolgens naast haar eigen plannen. Overeenkomstige ideeën worden voorgelegd aan de raad, die zich daar dit jaar nog over zal buigen.