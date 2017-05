Monica Geuze signeert boek in Donner

,,Ik hoop dat ze in het echt zo is als in haar video's", vertelt Samrae, terwijl ze samen met vriendinnen Nikki, Eva en Shanna wacht tot ze dichterbij Geuze komt. ,,Ik voel me echt onderdeel van haar leven, ik kijk al zo lang naar haar vlogs... Hé, kijk daar is Stanley." Stanley Bish is Geuze's manager. ,,Oeh, echt gek om hen zo in het echt te zien..."