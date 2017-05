Haar vurige hoop is dat de club Feyenoord en supporters op weg naar het stadion of in De Kuip stilstaan bij het drama dat de stad aan het begin van de oorlog overkwam. ,,Al is het maar door er even aan te denken’’, zegt ze. ,,Mooi zou zijn als de stadionspeaker het vooraf even zou noemen. En een minuut stilte zou helemaal fantastisch zijn.’’



De plechtigheid op Plein 1940 begint zondag om 13.00 uur. Van 13.29 uur tot 13.39 uur luiden de klokken binnen de brandgrens, als herinnering aan het feit dat op 14 mei 1940 dit deel van Rotterdam in korte tijd werd verwoest en ruim 800 mensen het leven lieten. Onder anderen burgemeester Aboutaleb legt een krans bij het beeld De Verwoeste Stad van Zadkine.



Woordvoerder Eduard Cachet van supportersvereniging FSV De Feijenoorder zegt dit onderwerp onder de aandacht van de supporters te willen brengen. ,,Maar het is aan ieder om daar een eigen invulling aan te geven.’’