Mooiste dag

Een vriendin van mij heeft jaren geleden borstkanker gehad. Met alles erop en eraan. Tot en met zo'n sjaaltje om je hoofd. En toen werd ze schoon verklaard. Elk halfjaar wordt ze gecheckt. Ze heeft een schat van een oncoloog en die is steeds net zo blij als zij. Want het blijft maar goed gaan. Twee weken geleden zag ik donkere kringen onder de ogen van mijn vriendin. 'Gisteren laat geworden?', vroeg ik nog vrolijk. We hebben er namelijk allebei een handje van om met stappen te lang en te ver door te gaan.



Maar er werd niet teruggelachen. Er zat een knobbeltje in de andere borst. Ze had het ziekenhuis al gebeld. Maar daar zat blijkbaar een bureaucratische juffer aan de telefoon en die zei: 'nee, het is de ándere borst, dus dan moet je eerst naar de huisarts voor een verwijzing.' Sommige regels zou je wel willen laten imploderen en exploderen tegelijk.



De huisarts maakte meteen tijd. Gaf een verwijzing en toen lag de weg naar de oncoloog weer open. Er werd uitgebreid en diepgaand onderzoek gedaan. Mijn vriendin kwam er wit als een watje uit. En deze week woensdag moest ze naar het Havenziekenhuis voor de uitslag. Ik denk, dat wordt een zware dinsdagavond. Malen, piekeren en tobben. Dus ik nodigde haar en wat vrienden uit om te komen eten. Onder het motto 'gedeelde smart is halve smart'. En hoe meer wijn erin gaat, hoe minder zorgen erbij kunnen.



Ze kwam binnen en dan kijk je toch even voorzichtig hoe de vlag erbij hangt. Zijn er al tranen op komst? Moet er EHBO (eerste hulp bij ongerustheid) worden verricht? Liep ze te stralen. Had de oncoloog, de schat, haar voicemail al ingesproken met de boodschap: 'Niks aan de hand, maak je geen zorgen, het is geen kanker.'



Lief hè, om dan meteen te bellen en niet te wachten tot de volgende dag. Weer een reden om dat Havenziekenhuis helemaal niet te sluiten.