‘Moord op Jessica had voorkomen kunnen worden’

,,Ik heb een paar keer bij Pameijer aan de bel getrokken. Ik heb meerdere mensen daar gewaarschuwd dat het niet goed ging met Dennis, maar ik ben niet serieus genomen. Ik ben boos,’’ vertelt de vrouw. ,,In januari was ik nog bij Dennis op bezoek en constateerde ik dat het helemaal fout was met hem. Hij was paranoïde, vertrouwde niemand meer. Van de instanties moest hij ook helemaal niets meer hebben. Ik schrok van mijn eigen zoon; hij was gestopt met zijn medicatie en behandelingen. Hij zat helemaal in zijn eigen wereld.’’



Anneke woonde vanochtend de pro formazitting in de rechtbank van Dordrecht bij en hoopte haar zoon daar weer te zien. Hij kwam echter niet opdagen. Volgens zijn advocaat is hij er te slecht aan toe om vanuit het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Den Haag naar de rechtbank in Dordrecht te worden vervoerd.