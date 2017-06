Moordenaar krantenbezorgster krijgt 10 jaar cel en tbs

De Schiedamse Anita werd in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei 2016 op de Pasteursingel in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse, vlakbij haar huis, in kritieke toestand gevonden. Ze bleek tijdens het rijden van haar krantenwijk met een mes in haar hoofd, nek en rug te zijn gestoken. Een week later bezweek ze in het ziekenhuis.